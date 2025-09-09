وزير الداخلية يفتتح مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا بدمشق

كلمات مؤثرة لحجاج سوريين في مطار دمشق الدولي قبل توجههم لأداء فريضة الحج
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ دمشق يتفقدان كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي
فنان سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرات لدعم الفنانين السوريين
سانا تطلق هويتها الجديدة
نقيب الاقتصاديين السوريين لـ سانا: خارطة اقتصادية جديدة تشهدها سوريا
