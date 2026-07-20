‏تكريم 200 من ذوي الشهداء في الأتارب بحلب تقديراً لتضحيات أبنائهم

حلب-سانا

أُقيم في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي اليوم الإثنين حفل لتكريم 200 ‏من ذوي الشهداء، تقديراً لتضحيات أبنائهم ورسالة وفاء وعرفان لما ‏قدموه في سبيل تحرير سوريا، وذلك بحضور محافظ حلب عزام ‏الغريب، ومعاون وزير الدفاع اللواء فهيم عيسى، ومسؤول منطقة ‏الأتارب فرحان كويدر‎.

وأوضح مسؤول منطقة الأتارب فرحان كويدر في تصريح لـ سانا، أن ‏التكريم شمل 200 عائلة من ذوي الشهداء في المنطقة، وذلك ضمن ‏مبادرة نُفذت بدعم من حملة “حلب ست الكل”، مشيراً إلى أن رجل ‏الأعمال علي درويش، مدير شركة الأمل، قدّم تبرعاً بقيمة 100 ألف ‏دولار خُصص لتوزيعه على العائلات المستفيدة، مؤكداً استمرار تنظيم ‏مثل هذه المبادرات دعماً لذوي الشهداء‎.

بدوره، بيّن المدير التنفيذي لحملة “حلب ست الكل” عبد الغني الشواخ، أن ‏هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع الحملة الهادفة إلى تكريم ذوي الشهداء، ‏والاعتراف بما قدموه من تضحيات، لافتاً إلى أن رعاية أسر الشهداء ‏تمثل واجباً وطنياً وتعبيراً عن الوفاء لمن بذلوا أرواحهم في سبيل حرية ‏الوطن‎.

من جانبه، أعرب إبراهيم شحادة جراف، شقيق أحد الشهداء من بلدة أورم ‏الكبرى، عن شكره للجهات المنظمة على هذه المبادرة، معتبراً أنها تجسد ‏الوفاء لتضحيات الشهداء وتؤكد أهمية استمرار الاهتمام بأسرهم وتخليد ‏ذكراهم‎.‎