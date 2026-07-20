‏تكريم 200 من ذوي الشهداء في الأتارب بحلب تقديراً لتضحيات أبنائهم

حلب-سانا
أُقيم في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي اليوم الإثنين حفل لتكريم 200 من ذوي الشهداء، تقديراً لتضحيات أبنائهم ورسالة وفاء وعرفان لما قدموه في سبيل تحرير سوريا، وذلك بحضور محافظ حلب عزام الغريب، ومعاون وزير الدفاع اللواء فهيم عيسى، ومسؤول منطقة الأتارب فرحان كويدر.
وأوضح مسؤول منطقة الأتارب فرحان كويدر في تصريح لـ سانا، أن التكريم شمل 200 عائلة من ذوي الشهداء في المنطقة، وذلك ضمن مبادرة نُفذت بدعم من حملة “حلب ست الكل”، مشيراً إلى أن رجل الأعمال علي درويش، مدير شركة الأمل، قدّم تبرعاً بقيمة 100 ألف دولار خُصص لتوزيعه على العائلات المستفيدة، مؤكداً استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات دعماً لذوي الشهداء.
بدوره، بيّن المدير التنفيذي لحملة “حلب ست الكل” عبد الغني الشواخ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع الحملة الهادفة إلى تكريم ذوي الشهداء، والاعتراف بما قدموه من تضحيات، لافتاً إلى أن رعاية أسر الشهداء تمثل واجباً وطنياً وتعبيراً عن الوفاء لمن بذلوا أرواحهم في سبيل حرية الوطن.
من جانبه، أعرب إبراهيم شحادة جراف، شقيق أحد الشهداء من بلدة أورم الكبرى، عن شكره للجهات المنظمة على هذه المبادرة، معتبراً أنها تجسد الوفاء لتضحيات الشهداء وتؤكد أهمية استمرار الاهتمام بأسرهم وتخليد ذكراهم.