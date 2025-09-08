جامعة إدلب تحتفل بتخريج “دفعة النصر والتحرير” والتي تضم 2029 طالباً وطالبة

أهلي حلب يتوج بطلاً للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الكرامة بهدفين دون مق
القائد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً سعودياً برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
إدلب تحتفل بالنصر.. عقد من التحرير ومستقبل مليء بالأمل
وزير النقل الدكتور يعرب بدر يستعرض واقع قطاع النقل في سوريا
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
