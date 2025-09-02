وفد من وزارة الداخلية يطلع على الواقع الأمني في مدينة رأس العين شمال الحسكة

سماء معرض دمشق الدولي ترصد الحكاية.. آلاف الزوار يملؤون الساحات في ثاني أيامه
محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح عدداً من المدارس في ريف المحافظة بعد إعادة تأهيلها وتر
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
مواطنون في دمشق ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية
محافظ اللاذقية يبحث مع وفد أممي سبل عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى