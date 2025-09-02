جناح الخيول العربية الأصيلة، نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي.

مؤسسة مياه دمشق وريفها تعدّ خطة طوارئ من أربعة مراحل لتعويض النقص الحاصل في المورد المائي
أجواء العيد في حي الميدان الدمشقي.. حلويات العيد بأسعار مناسبة
وزير الصحة يطلع على الخدمات المقدمة في حملة شفاء “2” ضمن مشفى دمشق لأمراض وجراحة القل
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
الهيئة العامة للكتاب تطلق هويتها الثقافية الجديدة في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى