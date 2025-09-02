فعاليات “أدب الطفل” ضمن نشاطات اليوم الثاني لمهرجان حماة الثقافي الأول

مواطنون في دمشق: مرسوم زيادة الرواتب سينعش الاقتصاد ويحسن الوضع المعيشي
وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري
سوريون في فرنسا يتحدثون عن رؤيتهم لوكالة سانا الجديدة
اختتام بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ للرجال والسيدات والتي أقيمت في صالة الجلاء الرياضية بدمشق
افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب
