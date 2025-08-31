نبراتي صوت سوريا بمعرض دمشق الدولي.. مبادرة دعم القطاعات الحيوية بتطبيقات الذكاء الصنعي
شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الاقتصاد يعرض خدماته في معرض دمشق الدولي
جناح المؤسسة السورية للبريد في معرض دمشق الدولي يحاكي الماضي ويواكب المستقبل
مختار بلدة الحواش السابق في سهل الغاب يروي فصولاً من الفقد والصمود
قافلة مساعدات إنسانية وأخرى تجارية في طريقهما إلى السويداء
مدرج بصرى الشام من الجو.. أجواء الأمل في “أبشري حوران”
تضامن شعبي ورسمي واسع في فعالية “أبشري حوران”
Sign in to your account
تذكرني