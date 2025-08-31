شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي

استمرار التحضيرات لاستقبال المشاركين وزوار معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين
أهالي الشمال السوري: إسرائيل عدو للشعب السوري
مجلس مدينة حلب يجري تقييماً لعمال البلديات والمجالس في أرياف المحافظة
شاب سوري يعمل في مجال الغرافيك يؤسس لمشروع برامج كرتون في النمسا
مأدبة إفطار رمضانية لجرحى معركة النصر والتحرير في حماة تقديراً لتضحياتهم
