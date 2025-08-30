وزير المالية يتحدث عن آلية زيادة رواتب العاملين في الدولة والإجراءات الخاصة بها
الأمم المتحدة تشارك بجناح متميز في معرض دمشق الدولي
المنتجات الغذائية الوطنية.. تنوع وجودة في أجنحة معرض دمشق الدولي
أطفال يعيدون بناء المآذن التاريخية في سوريا.. مشروع تعليمي في معرض دمشق الدولي
“نقول للعالم نحن هنا، وهذه ثقافتنا”.. وزير الثقافة من معرض دمشق الدولي
ليالي معرض دمشق الدولي.. سحر الألوان وتوهج الفعاليات
حضور مميز لشركات الصناعات الكيميائية السورية في معرض دمشق الدولي
صناعة الأطراف الصناعية حاضرة في الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي
