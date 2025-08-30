وزير المالية يتحدث عن آلية زيادة رواتب العاملين في الدولة والإجراءات الخاصة بها

وزير الإعلام: انطلاقة سانا ستكون نقطة تحول في مسار الإعلام السوري
وزارة الطاقة توقع اتفاقية ومذكرات تفاهم مع شركات سعودية بمجالات الكهرباء والنفط والغاز
حضور واسع لدور النشر السورية في معرض الكتاب العربي بإسطنبول
من الدمار إلى الازدهار.. أسواق حلب تعود إلى الحياة بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد
الوحدة يحرز لقب بطولة دمشق الكروية الودية
