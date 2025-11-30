مجلس الأعمال السوري – البريطاني يبدأ أعماله من دمشق بحضور مسؤولين ورجال أعمال

حملة “وفاءً لكفرنبل” تجمع أكثر من ثلاثة ملايين دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة
تدريبات مكثفة لمنتخب حلب للسباحة استعداداً للعودة للريادة
بعد الاتفاق مع قوات الأمن العام وضمن جهودها لإعادة الأمن والاستقرار.. وجهاء بلدة تعنيتا في ريف بانياس يسلمون السلاح الموجود في البلدة
اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب
التسجيل لمنح بطاقات شخصية مدنية لعناصر النظام البائد الذين أجروا عملية التسوية في اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى