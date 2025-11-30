مجلس الأعمال السوري – البريطاني يبدأ أعماله من دمشق بحضور مسؤولين ورجال أعمال
ورشة عمل في منطقة الغاب في حماة، لمناقشة المقترحات حول فعاليات ذكرى التحرير
وفود من أبناء القرى والبلدات المجاورة يقدمون واجب العزاء بشهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
تأسيس مجلس الأعمال السوري-البريطاني خلال مؤتمر في دمشق
تجارب علمية في درعا لاستنباط بذار تتلاءم مع مناطق الاستقرار الزراعي
جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مركز رعاية المتسولين بمنطقة باب مصلى في دمشق
ورشة عمل في حمص لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية
اختتام مشروع “رحلة أمان”، ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
