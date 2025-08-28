وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري

مشفى الرازي في حلب يستأنف عمله بتقديم جميع الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية مجاناً
سانا تستطلع آراء أهال من دمشق حول افتتاح وزارة الداخلية أول دائرة متخصصة لشكاوى المواطنين
نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
نادي حطين الرياضي يستعد لتمثيل سوريا في بطولة التحدي الآسيوي لكرة القدم
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لأهالي قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
