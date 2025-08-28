وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري
الرئيس الشرع: منذ لحظة التحرير جعلت سوريا الجديدة أولويتها في الاستقرار الأمني
الرئيس الشرع: أهل سوريا هم أهل الصناعة والتجارة وهم أسياد هذا الفن
معرض دمشق الدولي.. رسالة اقتصادية وثقافية إلى العالم
المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية
صانع المحتوى الأردني أحمد الصادق يتحدث عن شعوره لعودة معرض دمشق الدولي
وزير الإدارة المحلية والبيئة: المعرض تأكيد على حالة التعافي التي تعيشها سوريا
الداعية الأردني علاء جابر: جئنا للمساهمة في نهضة سوريا الحرة
