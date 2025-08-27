مؤتمر “14 روح” في حمص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون السوري الألماني

الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا
مراكز خدمة المواطن في دمشق… جهود متواصلة لتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الرسمية
سانا تطلق هويتها الجديدة
قلعة حلب.. تحفة معمارية نادرة ومعلم سياحي يروي قصصاً عمرها آلاف السنين
مواطنون من دمشق يطالبون بمحاربة فلول النظام البائد لحفظ الأمن والاستقرار والحذر من الفتن التي تعمل عليها جهات خارجية
