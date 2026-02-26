بلدية غازي عنتاب تسلم بلدية حلب 5 حافلات نقل و5 ضواغط نفايات و700 حاوية قمامة لتعزيز النقل

من هو الرجل الذي قبل الرئيس أحمد الشرع رأسه في نيويورك؟
عدد من أهالي دير الزور يتحدثون عن مطالبهم من مجلس الشعب
فعالية علمية ومعرض تخصصي حول أمراض النسج وزراعة الأسنان في جامعة حمص
تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد بقوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس برعاية وزير الداخلية
قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق: سوريا بحاجة أبنائها لإعادة البناء
