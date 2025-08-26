وصول قافلة تجارية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يتحدث لـ سانا حول استجابة الوزارة للأحداث في ال
قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم
مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
مصعب المهيدب: استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار
مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
