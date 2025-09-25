استمرار الاختبارات الإلكترونية في إدلب لاختيار الكوادر المكلفة بخدمة حجاج بيت الله
واقع الزراعة في محافظة إدلب تحديات كثيرة وآمال متجددة
ندوة حوارية في اللاذقية حول الهوية الثقافية والمجتمعية ودورها في مستقبل سوريا
رغم الدمار والظروف القاسية مدارس إدلب تستقبل العام الدراسي
ورشة عمل في القنيطرة تبحث الواقع الإعلامي ودور الإعلاميين في المرحلة الحالية
جولة تراثية في حمص القديمة، للتعريف بمعالمها التاريخية
مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من ورشات عمرها بحماة
سيطرة شبه كاملة على حرائق ريف اللاذقية، بعد خمسة أيام من العمل المتواصل
