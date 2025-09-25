استمرار الاختبارات الإلكترونية في إدلب لاختيار الكوادر المكلفة بخدمة حجاج بيت الله

من الأجداد إلى الأحفاد.. حرفي يروي لـ سانا سر صناعة الجلديات الدمشقية
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
وفد سعودي من رجال الأعمال والمستثمرين يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
كلمة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح خلال المنتدى الاستثماري السوري ال
مدير المؤسسة العامة للإسكان أيمن المطلق: نتطلع لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة
