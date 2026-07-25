غوتيريش يزور سجن ‏صيدنايا في ريف دمشق

دمشق-سانا

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت سجن ‏صيدنايا في ريف دمشق، برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ‏إبراهيم علبي.

وكان غوتيريش زار في وقت سابق اليوم الجامع الأموي بدمشق، وأجرى جولة في المدينة القديمة، وذلك برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي.

يشار إلى أن غوتيريش والوفد المرافق له وصلوا إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي صباح اليوم، وكان في استقبالهم وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في ‏إطار زيارة تاريخية لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009.