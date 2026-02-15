وزير العدل: مدونة السلوك المهني لقطاع الإعلام لا تشكل بديلاً عن القانون بل هي وثيقة استرشادية

أهالي دير حافر: تنظيم قسد منعنا من الخروج عبر الممر الإنساني الذي حدده الجيش العربي السوري
التسجيل لمنح بطاقات شخصية مدنية لعناصر النظام البائد الذين أجروا عملية التسوية في اللاذقية
دورة تدريبية في مجلس الشعب لأعضاء اللجان الفرعية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة
في رحاب عرفة.. خشوع الحجيج وأجواء إيمانية تفيض بالسكينة والروحانية
لحظة رفع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى