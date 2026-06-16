بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على سفن ومؤسسات مالية وأمنية روسية

لندن-سانا‏

فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً ‏وشبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافةً إلى عشرات السفن ‏التابعة لما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو.‏

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ‏يشارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، قوله: إن هذه العقوبات ‏تستهدف السفن والأموال والجهات التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، ‏وبالتالي تهدد الأمن الأوروبي.‏

وبحسب بيانات للحكومة البريطانية، فرضت لندن حتى الآن عقوبات على ما ‏يقرب من 600 سفينة مرتبطة بأسطول الظل الروسي.‏

وكان ستارمر منح في آذار الماضي الجيش البريطاني صلاحية اعتراض ‏السفن المشتبه بمساعدتها روسيا على تصدير النفط واحتجازها، رغم القيود ‏الغربية المفروضة على موسكو.‏