بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على سفن ومؤسسات مالية وأمنية روسية

لندن-سانا
فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً وشبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافةً إلى عشرات السفن التابعة لما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يشارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، قوله: إن هذه العقوبات تستهدف السفن والأموال والجهات التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، وبالتالي تهدد الأمن الأوروبي.
وبحسب بيانات للحكومة البريطانية، فرضت لندن حتى الآن عقوبات على ما يقرب من 600 سفينة مرتبطة بأسطول الظل الروسي.
وكان ستارمر منح في آذار الماضي الجيش البريطاني صلاحية اعتراض السفن المشتبه بمساعدتها روسيا على تصدير النفط واحتجازها، رغم القيود الغربية المفروضة على موسكو.