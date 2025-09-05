برلماني إيرلندي: أسطول المساعدات لكسر الحصار عن غزة قانوني ولا يحق لإسرائيل منعه

إسطنبول-سانا

دعا النائب بالبرلمان الإيرلندي باول مورفي، المشارك في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية التي تستمر بارتكابها وإنهاء حصارها المفروض منذ 18 عاماً.

وقال مورفي في تصريح لوكالة أنباء الأناضول اليوم: إن “أسطول الصمود العالمي” المتجه لكسر الحصار عن غزة قانوني، وسيواصل إبحاره رغم المخاطر، مشدداً على أن إسرائيل لا تملك الحق في منع الأسطول من الإبحار في المياه الدولية، ومضيفا: “أسطولنا قانوني تماماً، وأي محاولة إسرائيلية لمنعنا غير قانونية”.

يشار إلى أن نحو 20 سفينة مساعدات ضمن “أسطول الصمود” انطلقت الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة مساعدات أخرى من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا، ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة تنطلق من تونس في الـ 7 من أيلول الجاري، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

وينظم رحلة أسطول المساعدات كل من اتحاد أسطول الحرية الدولي، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.