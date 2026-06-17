موارد طرطوس تعزّز جاهزية شبكات الري بإصلاح خط يغذي 15 هكتاراً في كفرفو السهل

طرطوس-سانا

أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس أعمال إصلاح خط ري من شبكات تل حوش المغذي للأراضي الزراعية في منطقة كفرفو السهل، بما يضمن استمرار وصول المياه إلى نحو 15 هكتاراً من الأراضي المستفيدة.

وبيّنت المديرية أن الأعمال شملت صيانة خط من مادة البولي إيتيلين بقطر 150 ميليمتراً، إضافة إلى تركيب الإكسسوارات والتجهيزات اللازمة، بهدف الحد من الهدر المائي وتحسين كفاءة إيصال المياه إلى الحقول الزراعية.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي ضمن خطتها الدورية للحفاظ على جاهزية شبكات الري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في دعم العملية الزراعية وتأمين الاحتياجات المائية للمزارعين في مختلف مناطق المحافظة.

وتواصل مديرية الموارد المائية في طرطوس تنفيذ برامج الصيانة الدورية لشبكات الري والمنشآت المائية، لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين خدمات الري، بما يعزز الإنتاج الزراعي ويضمن الاستخدام الأمثل للمياه.