وفد سياحي من بعض المحافظات السورية يزور محمية ‏أبو قبيس بريف حماة الغربي‎

حماة-سانا
زار وفد سياحي من بعض المحافظات السورية اليوم السبت، محمية أبو قبيس الحراجية بريف حماة الغربي، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية الداخلية.
واطلع الوفد خلال الزيارة على أنواع الأشجار والنباتات الموجودة في المحمية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة للحفاظ على الغابة وحمايتها بما يضمن سلامتها.
وأوضح أحد أعضاء الوفد ورئيس فريق مسارات للمشي والرحالة المهندس وهيب السعيد لـ سانا، أن جولة الوفد شملت شلالات الزاوية ذات الطبيعة الساحرة، ومحمية أبو قبيس التي تعد من أهم محميات سوريا من أجل تسليط الضوء عليها ولكي تنال مزيداً من الاهتمام كونها منطقة سياحية بامتياز.
ولفت السعيد إلى أن فريق مسارات مرخص من الاتحاد الرياضي العام ويمارس رياضة المشي منذ عام 2002، مبيناً أن الهدف من الفريق رياضي بالدرجة الأولى لتطوير اللياقة ودعم القدرات الجسدية والثقة بالنفس، كما ينظم أحياناً حملات بغرض اجتماعي مثل حملات النظافة، والحفاظ على البيئة ودعم حملات التشجير.
وتعد محمية أبو قبيس أحد أهم المحميات البيئية والسياحية في سوريا وتمتاز بتنوعها الحيوي حيث تضم أعداداً كبيرة من النباتات والحيوانات والطيور.