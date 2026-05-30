وفد سياحي من بعض المحافظات السورية يزور محمية ‏أبو قبيس بريف حماة الغربي‎

حماة-سانا‌‎

زار وفد سياحي من بعض المحافظات السورية اليوم ‏السبت، محمية أبو قبيس الحراجية بريف حماة الغربي، ‏وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية الداخلية‎.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أنواع الأشجار والنباتات ‏الموجودة في المحمية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة ‏للحفاظ على الغابة وحمايتها بما يضمن سلامتها‎.

وأوضح أحد أعضاء الوفد ورئيس فريق مسارات للمشي ‏والرحالة المهندس وهيب السعيد لـ سانا، أن جولة الوفد ‏شملت شلالات الزاوية ذات الطبيعة الساحرة، ومحمية ‏أبو قبيس التي تعد من أهم محميات سوريا من أجل ‏تسليط الضوء عليها ولكي تنال مزيداً من الاهتمام كونها ‏منطقة سياحية بامتياز‎.

ولفت السعيد إلى أن فريق مسارات مرخص من الاتحاد ‏الرياضي العام ويمارس رياضة المشي منذ عام 2002، ‏مبيناً أن الهدف من الفريق رياضي بالدرجة الأولى ‏لتطوير اللياقة ودعم القدرات الجسدية والثقة بالنفس، كما ‏ينظم أحياناً حملات بغرض اجتماعي مثل حملات ‏النظافة، والحفاظ على البيئة ودعم حملات التشجير‎.

وتعد محمية أبو قبيس أحد أهم المحميات البيئية ‏والسياحية في سوريا وتمتاز بتنوعها الحيوي حيث تضم ‏أعداداً كبيرة من النباتات والحيوانات والطيور‎.

