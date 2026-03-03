وزير السياحة يبحث مع القائم بأعمال سفارة قبرص تفعيل التعاون السياحي

دمشق-سانا

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع القائم بأعمال سفارة قبرص بدمشق، ميخاليس خادجيكيرو، اليوم الثلاثاء، سبل تفعيل التعاون السياحي بين البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، آليات تنشيط الحركة السياحية المتبادلة، وإمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وإعادة تفعيل مسارات الرحلات البحرية السياحية بين الموانئ السورية والقبرصية، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون في مجال السياحة الثقافية والتراثية، والاستفادة من الخبرات القبرصية في إدارة المنشآت الفندقية وتجديدها، مشيرين إلى اهتمام عدد من المستثمرين القبرصيين بدراسة فرص الاستثمار في مشاريع ترميم وتحديث الفنادق في سوريا.

وأكد وزير السياحة في تصريح لمراسلة سانا، حرص الوزارة على توسيع الشراكات الدولية، وخاصة مع الدول الصديقة في منطقة المتوسط، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتطوير العلاقات السياحية مع قبرص.

ودعا الصالحاني، الجانب القبرصي لزيارة سوريا للاطلاع على فرص التعاون المتاحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، والمشاركة في معرض”Syria Travel Show 2026 “، المقرر انطلاقه في دمشق خلال نيسان المقبل.

من جانبه، أعرب خادجيكيرو عن اهتمام بلاده بإعادة تنشيط التعاون السياحي مع سوريا، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع سياحية مشتركة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهدت العلاقات السورية القبرصية بعد التحرير تنامياً واضحاً في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وتطويرها بما يواكب المرحلة الجديدة، ويدعم مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.