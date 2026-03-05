سوريا تقدم رؤيتها السياحية في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

‌‏برلين-سانا

‌‏قدم معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، ضمن فعاليات معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB Berlin بنسخته الستين في ألمانيا، رؤية شاملة عن القطاع السياحي السوري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ضمن جناح الوزارة بالمعرض.

ولفت القشقوش خلال المؤتمر إلى المقومات الفريدة التي تتمتع بها سوريا والمسارات السياحية المتنوعة، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الضيافة.

وأوضحت وزارة السياحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه تم التركيز على التطورات في المنظومة السياحية، بما يشمل تنمية الموارد البشرية وتطوير التعليم السياحي، وإبراز المقومات التي تجعل سوريا مقصداً جاذباً للزوار، مع فرص واسعة لاستكشاف مساراتها السياحية المتنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القطاع وتنميته وترسيخ حضوره على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

‏يذكر أن سوريا تشارك للمرة الأولى بعد التحرير في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر، منذ الثالث من آذار الجاري، عبر جناح يضم وزارة السياحة وعدداً من شركات السياحة والسفر والطيران الوطنية، في واحدة من أكبر منصات صناعة السياحة العالمية.

