ترامب يؤكد تمسك واشنطن بعضوية الناتو

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ‏ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال مشاركته في أعمال قمة الحلف ‏المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في اجتماعات القمة قوله: إن ترامب أبلغ قادة ‏الدول الأعضاء خلال الجلسة العامة: “نحن نريد أن نبقى معكم”، في تأكيد على ‏استمرار التزام واشنطن بالحلف.‏

وبدأت في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق اليوم ‏الأربعاء، الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال ‏الأطلسي (الناتو)، ضمن اليوم الثاني للقمة 36 للحلف التي تستضيفها أنقرة.‏