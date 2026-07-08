ترامب يؤكد تمسك واشنطن بعضوية الناتو

أنقرة-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال مشاركته في أعمال قمة الحلف المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في اجتماعات القمة قوله: إن ترامب أبلغ قادة الدول الأعضاء خلال الجلسة العامة: “نحن نريد أن نبقى معكم”، في تأكيد على استمرار التزام واشنطن بالحلف.
وبدأت في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق اليوم الأربعاء، الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضمن اليوم الثاني للقمة 36 للحلف التي تستضيفها أنقرة.