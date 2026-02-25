وزارة السياحة: معرض السفر السوري 2026 من الـ 14 إلى الـ 16 من نيسان المقبل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة عن النسخة الأولى من “معرض السفر السوري 2026 ” Syria Travel Show “، المتخصص في السفر، والسياحة، والاستثمار الفندقي، بالتعاون مع شركتي مانغوستين لتنظيم المعارض، والمؤتمرات، و”SO Media، مشيرة إلى أن المعرض سيقام في دمشق خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 16 من شهر نيسان المقبل.

ويهدف المعرض الذي يجمع جهات رسمية، ومستثمرين، ومشغلي الضيافة، ومنظمي الرحلات، وشركات الإدارة الفندقية، إلى ترسيخ مكانة سوريا ضمن المشهد السياحي الإقليمي، وتعزيز الشراكات، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإبراز فرص التطوير في مختلف المحافظات، مع التركيز على المشاريع الفندقية الحضرية، وإعادة توظيف المباني التراثية، إضافة إلى تطوير المنتجعات الساحلية، ودعم السياحة الريفية والمجتمعية.

السياحة تستعيد مكانتها

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن إطلاق المعرض يأتي استكمالاً لمسار إصلاح، وتطوير القطاع الذي تنتهجه الوزارة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في سوريا يستعيد مكانته كقطاع إنتاجي محوري، يسهم في تحريك سلاسل القيمة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية، بما يضمن توزيع العوائد بشكل أكثر توازناً واستدامة.

وبين الصالحاني أن الوزارة تعمل على مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث معايير التشغيل وجودة الخدمات، بما يعزز قدرة السوق السياحي السوري على جذب استثمارات طويلة الأمد، ورفع تنافسيته إقليمياً.

من جانبه، أكد معاون وزير السياحة فرج القشقوش، عودة سوريا إلى المشهد السياحي الإقليمي من خلال مقوماتها الاستثنائية، والتنوع في المنتج السياحي ثقافياً، وتراثياً، وبيئياً، ودينياً، وترفيهياً، مبيناً أن الزخم الذي يشهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط يفتح أمام سوريا فرصة حقيقية للإسهام في النمو السياحي مستقبلاً، ومتوقعاً أن يستقطب المعرض مشاركات واسعة.

ويُعد معرض السفر السوري “Syria Travel Show 2026″، منصة استراتيجية تجمع الفاعلين في قطاع السفر، والسياحة والاستثمار الفندقي من داخل سوريا وخارجها، ويركز على إبراز مقومات السياحة الثقافية، وتعزيز جهود الحفاظ على التراث، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية في المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة.