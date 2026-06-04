سوريا وتركيا تبحثان توسيع الشراكة السياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين

‏دمشق-سانا

‏بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الضيافة والاستثمار والتدريب والسياحة الثقافية.

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‏وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مقر الوزارة بدمشق، فرص الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات تطوير الضيافة والتعليم والتأهيل السياحي، وتعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة في المجالات المرتبطة بإدارة الوجهات السياحية ورفع الجاهزية التشغيلية للقطاع.



كما تناول الجانبان أهمية التجربة التركية في تطوير القطاع السياحي، بوصفها واحدة من أبرز التجارب الإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أهمية تشجيع الاستثمارات التركية في القطاع السياحي السوري، وزيادة الحركة السياحية المتبادلة، وتوسيع الربط الجوي بين البلدين، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الزوار الأتراك إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة.

تطوير البيئة الاستثمارية

وأكد الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن سوريا أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير البيئة الاستثمارية السياحية وتهيئة ممكنات الاستثمار في القطاع، مشيراً إلى وجود فرص واعدة أمام المستثمرين في قطاعات الفنادق والضيافة والمشاريع السياحية الجديدة، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.

وبين وزير السياحة أن سوريا تنظر إلى تركيا بوصفها شريكاً مهماً في بناء مرحلة جديدة من التعاون السياحي الإقليمي، ليس فقط لما تمتلكه من خبرات وتجارب متقدمة، بل أيضاً لما يمكن أن يحققه التعاون بين البلدين من أثر اقتصادي وسياحي وتنموي واسع خلال المرحلة المقبلة.



‏وأضاف الصالحاني: “السياحة بطبيعتها قطاع عابر للحدود، وكلما عززنا الربط والحركة والاستثمار وتبادل الخبرات، عززنا فرص النمو وخلق الوظائف وبناء وجهات أكثر تنافسية واستدامة.

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‏وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة السياحة السورية، لتوسيع مجالات التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات، بما يخدم قطاع السياحة ويدعم خطط التعافي وإعادة البناء.

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