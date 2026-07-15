عقيلة الرئيس الشرع تقدّم في الدوحة واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني

الدوحة-سانا‏

قدمت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي اليوم الأربعاء، واجب العزاء في ‏العاصمة القطرية الدوحة، إلى الشيخة موزا بنت ناصر، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني‎.‎

وأعربت عقيلة الرئيس الشرع عن خالص تعازيها ومواساتها للشيخة موزا، وللأسرة ‏الحاكمة، وللشعب القطري الشقيق، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان‎.‎

وأمس الأول قدم الرئيس أحمد الشرع، واجب ‏العزاء في ‌‏الدوحة، إلى الشيخ تميم بن حمد ‏آل ثاني، أمير ‌‏دولة قطر، ‏بوفاة ‏الأمير الوالد‎.‎

ورافق الرئيس الشرع كل من وزير الخارجية والمغتربين ‌‏أسعد ‌‏حسن الشيباني، ‌‏ووزير ‏الثقافة محمد ياسين الصالح، ‌‏ووزير ‌‏السياحة ‏مازن الصالحاني.‏

وكان الديوان الأميري القطري أعلن صباح الأحد الماضي وفاة ‌‏‌‏‌‏الشيخ حمد بن خليفة ‏آل ‏ثاني أمير البلاد السابق عن عمر ناهز ‌‏‌‏‌‌‏74 عاماً.‏