عقيلة الرئيس الشرع تقدّم في الدوحة واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني

الدوحة-سانا
قدمت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي اليوم الأربعاء، واجب العزاء في العاصمة القطرية الدوحة، إلى الشيخة موزا بنت ناصر، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأعربت عقيلة الرئيس الشرع عن خالص تعازيها ومواساتها للشيخة موزا، وللأسرة الحاكمة، وللشعب القطري الشقيق، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأمس الأول قدم الرئيس أحمد الشرع، واجب العزاء في الدوحة، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوفاة الأمير الوالد.
ورافق الرئيس الشرع كل من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني.
وكان الديوان الأميري القطري أعلن صباح الأحد الماضي وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد السابق عن عمر ناهز 74 عاماً.