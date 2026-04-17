وزير المالية يبحث مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية استئناف برامجه في سوريا

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا، وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وتركز النقاش حول معاودة الصندوق لبرامجه في سوريا، حيث قدم الوفد السوري ثلاثة عروض مختصرة تناولت مشروع سوريا بدون مخيمات، وخطة التعافي، واستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش التي يجري التحضير لها، كما جرى التركيز على إمكان مساهمة الصندوق في مشاريع تخدم التنمية الريفية ضمن هذه الاستراتيجيات.

كما تناول الاجتماع معالجة المديونية القائمة بذمة سوريا تجاه الصندوق، حيث تم التفاهم على متابعة التواصل بعد استكمال وزارة المالية لدراسة تحليل استدامة الدين بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وتم الاتفاق على استمرار التواصل للتفاهم على مشاريع يمكن للصندوق المشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية واستقرار الأسواق المالية. وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.