سفير تركيا لدى دمشق يهنئ الشعب السوري بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب

دمشق-سانا

هنأ سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى.

وقال يلماز في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأحد: “انتظرت سوريا عقوداً لاستعادة سيادة الشعب، وقدمت مئات الآلاف من الأرواح، وقضى مئات الآلاف أعمارهم في السجون، استحقت سوريا ذلك عن جدارة”.

وأضاف: “شعارنا واضح: صوت الشعب هو صوت الحق، مبارك لكم”.

وانطلقت اليوم الأحد أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس وعدد من الوزراء.