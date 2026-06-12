القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق: مصر تتطلع للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، محمد عمر عبد العزيز الفقي، أن الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول والشركات المشاركة، مشيراً إلى أهمية هذا المعرض في ظل دخول سوريا مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح الفقي في تصريح للصحفيين عقب جولته في أجنحة المعرض، أن انطباعه الأولي يعكس نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور ونوعيته، لافتاً إلى أن المشاركة لم تقتصر على دول المنطقة، بل شهدت حضوراً غربياً لافتاً، ما يعزز من أهمية المعرض على المستوى الدولي.

وأشار القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، إلى تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع إعادة الإعمار، مبيناً أن السفارة المصرية ستعمل على تعزيز حضور بلادها في المعارض السورية.

من جهته، أعلن المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع مصر الصناعي عن توجه مصري لإنشاء منطقة صناعية كبيرة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم العملية الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وبيّن حسين أن المشروع المقترح سيركز على الصناعات الغذائية والنسيجية والزراعية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية إقامة مدن صناعية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية في سوريا، لبحث تنفيذ مشاريع صناعية وإنتاجية مشتركة، مؤكداً وجود فرص كبيرة للاستثمار في السوق السورية.

‎وتستمر فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد، على أرض مدينة المعارض بدمشق، حتى الرابع عشر من حزيران الجاري، بمشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، بينها مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، ما يعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والإعمار.‎