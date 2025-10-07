وزير الداخلية يصل إلى عمان لبحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأردن

عمان-سانا

وصل وزير الداخلية أنس خطاب إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، حيث كان في استقباله في مطار عمان المدني نظيره مازن الفراية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيداً على تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطوراً ملحوظاً منذ سقوط النظام البائد، وتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات عدة، حيث تؤكد الأردن حرصها على دعم سوريا في جهودها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

