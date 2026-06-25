مباحثات سورية إماراتية لإنشاء ممر لوجستي يربط الموانئ السورية بالخليج عبر العراق

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع وفد إماراتي رفيع المستوى، اليوم ‏الخميس، آفاق التعاون المشترك في ملف إنشاء ممر لوجستي يربط الموانئ السورية بدول الخليج ‏العربي مروراً بالعراق وصولاً إلى ميناء أم قصر، بما يسهم في اختصار زمن النقل، وخفض ‏التكاليف، وتعزيز انسيابية حركة البضائع.‏

واستعرض بدوي مع الوفد الإماراتي الذي ضم القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبد الحكيم ‏النعيمي والرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد المنهالي أعمال الهيئة، مؤكداً ‏الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لسوريا ودوره المحوري في سلاسل الإمداد والتوريد ‏الإقليمية.

وقدّم بدوي عرضاً لأبرز المشاريع المتعلقة بتطوير الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة، إضافةً إلى ‏مشروع تطوير منفذ التنف، وتجهيزه ليكون مركزاً لوجستياً متكاملاً يخدم حركة التجارة الإقليمية.‏

وتناول اللقاء اهتمام مجموعة موانئ أبو ظبي بفرص الاستثمار في الموانئ الجافة داخل سوريا، ولا ‏سيما مشروع المنطقة الحرة والمرفأ الجاف في منفذ التنف، باعتباره أحد المشاريع الواعدة التي ‏تمتلك مقومات لوجستية واستثمارية كبيرة.‏

وناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، وربط الموانئ السورية بالموانئ ‏الإماراتية، وإمكانية إنشاء خط نقل بري مشترك للشاحنات بين الجانبين يربط الموانئ السورية ‏بميناء أم قصر العراقي، ومنه إلى ميناء خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم حركة ‏التجارة الإقليمية، ويعزز التكامل اللوجستي بين البلدين.‏

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم ‏المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.‏

وحضر اللقاء من الجانب السوري معاون رئيس الهيئة لشؤون المنافذ تميم صواغي، ومدير عام ‏المؤسسة العامة للمناطق الحرة أحمد الضامن.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي بحث في السادس عشر من حزيران ‏الجاري، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي، آفاق ‏التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.‏