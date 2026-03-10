الإمارات تعلن استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيرّة

أبو ظبي-سانا

أعلنت دولة الإمارات فجر اليوم الثلاثاء عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن وزارة الخارجية الإماراتية “إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية”، مشدّدة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، وهو ما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين”.

ودعت الوزارة باسم دولة الإمارات “حكومة جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، إلى التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

بدورها، أدانت السعودية بأشد العبارات الهجوم على القنصلية الإماراتية، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم : “إن المملكة تؤكد أن تكرار استهداف المباني الدبلوماسية، يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية.

وعبّرت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.