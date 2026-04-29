1.5 مليار دولار حزمة دعم من صندوق “أوبك” للدول النامية

فيينا-سانا

أطلق صندوق “أوبك”، اليوم الأربعاء، ‌حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار، لمساعدة الدول النامية في مواجهة ⁠الضغوط الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الصندوق، ومقرّه في فيينا، أوضح أن ‌”هذه ⁠الأموال ستُصرف على مدى الفترة الممتدة حتى عام 2028 على ⁠أساس مدفوع بالطلب، وذلك لمساعدة الحكومات في ⁠مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات ⁠السلع الأساسية كالطاقة والغذاء والأسمدة”.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذّر، في تقرير له في الـ 13 من نيسان الجاري، من أزمة إنسانية واقتصادية عالمية متصاعدة، مؤكداً أنّ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تدفع أكثر من 32 مليون شخص إلى الفقر، مع تأثيرات ستطال بشكل خاص الدول النامية.