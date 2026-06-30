وزارة الطاقة: المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية أن ما تشهده بعض محطات الوقود ‏هو حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توافر ‏المشتقات البترولية، إذ إن المخزون الاستراتيجى متوافر، فيما ‏تواصل الشركات والمؤسسات المختصة عمليات التخزين والنقل ‏والتوريد بصورة منتظمة.‏

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ‏المختصة في قطاع النفط، واقع تزويد محطات الوقود ‏بالمشتقات البترولية في بعض المحافظات.‏

وأكدت الوزارة أن هذا الواقع نتيجة تغير مفاجئ في سلوك ‏السوق خلال الأيام الماضية، عقب تداول إشاعات حول أسعار ‏المحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزون عدد من المحطات، ‏قبل أن يرتفع الطلب بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة، وهو ما ‏تسبب بازدحام مؤقت في بعض مواقع البيع.‏

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ‏المختصة، تكثيف عمليات الاستجرار والتوزيع، بما يضمن تعزيز ‏وصول المشتقات البترولية إلى محطات الوقود، واستعادة ‏الانسيابية الطبيعية في عمليات التزويد بأسرع وقت.‏

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء ‏المحروقات، مؤكدةً أن المواد متوافرة، وأن عمليات التوريد ‏مستمرة بصورة منتظمة، بما يسهم في إنهاء حالة الازدحام ‏المؤقتة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.‏

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وفي تصريح لمراسل سانا، أكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة ‏عبد الحميد سلات، أن المشتقات البترولية متوافرة، وعمليات ‏التوريد مستمرة دون انقطاع، ولا يوجد ما يدعو إلى التهافت ‏على الشراء، فالتزويد مستمر بصورة منتظمة، داعياً المواطنين ‏إلى الالتزام بالاستهلاك الطبيعي.

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وأشار سلات إلى أن الوزارة تعمل مع الشركات والمؤسسات ‏التابعة لها على متابعة واقع التوزيع ميدانياً، ومعالجة أي ‏اختناقات قد تظهر في بعض المناطق، بما يضمن استقرار ‏التزويد، واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.‏

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وكان وزير الطاقة محمد البشير أقر السبت الماضي توصيات ‏اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، ‏الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة ‏تخفيضاً على ‏الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة ‌‏المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد ‏البترولية.‏



