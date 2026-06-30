وزارة الطاقة: المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة

دمشق-سانا
أكدت وزارة الطاقة السورية أن ما تشهده بعض محطات الوقود هو حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توافر المشتقات البترولية، إذ إن المخزون الاستراتيجى متوافر، فيما تواصل الشركات والمؤسسات المختصة عمليات التخزين والنقل والتوريد بصورة منتظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة في قطاع النفط، واقع تزويد محطات الوقود بالمشتقات البترولية في بعض المحافظات.
وأكدت الوزارة أن هذا الواقع نتيجة تغير مفاجئ في سلوك السوق خلال الأيام الماضية، عقب تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزون عدد من المحطات، قبل أن يرتفع الطلب بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة، وهو ما تسبب بازدحام مؤقت في بعض مواقع البيع.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة، تكثيف عمليات الاستجرار والتوزيع، بما يضمن تعزيز وصول المشتقات البترولية إلى محطات الوقود، واستعادة الانسيابية الطبيعية في عمليات التزويد بأسرع وقت.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المحروقات، مؤكدةً أن المواد متوافرة، وأن عمليات التوريد مستمرة بصورة منتظمة، بما يسهم في إنهاء حالة الازدحام المؤقتة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة عبد الحميد سلات، أن المشتقات البترولية متوافرة، وعمليات التوريد مستمرة دون انقطاع، ولا يوجد ما يدعو إلى التهافت على الشراء، فالتزويد مستمر بصورة منتظمة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالاستهلاك الطبيعي.
وأشار سلات إلى أن الوزارة تعمل مع الشركات والمؤسسات التابعة لها على متابعة واقع التوزيع ميدانياً، ومعالجة أي اختناقات قد تظهر في بعض المناطق، بما يضمن استقرار التزويد، واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أقر السبت الماضي توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.