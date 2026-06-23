قبلاوي يبحث مع شيفرون الأمريكية تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز ومشاريع الاستكشاف

دمشق-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية، خطوات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم (1) إلى عقد تنفيذي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الاستكشاف واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.

وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول أيضاً فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية (كركوك – بانياس)، حيث جرى بحث إمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريك استراتيجي في المشروع، إلى جانب استعراض آفاق التعاون المستقبلية في قطاع النفط والغاز.

وكان قبلاوي قد بحث، في وقت سابق، مع وفد من شركتي إينوك (ENOC) وHorizon Terminals الإماراتيتين، فرص التعاون في مجالات إعادة تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والمحطات النفطية.