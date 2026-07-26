رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى توسيع تعاون بلاده مع ‏الولايات ‏المتحدة ‏

واشنطن-سانا
دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إلى توسيع التعاون بين بلاده والولايات المتحدة، ليشمل التكنولوجيا والابتكار والشركات الناشئة.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأحد عن لي قوله، خلال اجتماع في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مع مستثمرين في رأس المال الاستثماري من وادي السيليكون: إن ”على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توسيع نطاق تعاونهما ليشمل التكنولوجيا والابتكار والشركات الناشئة، بما يتجاوز التحالف الأمني طويل الأمد”.
وأوضح لي، أن الجمع بين القدرات الأمريكية في مجال رأس المال الاستثماري وشبكات الاستثمار العالمية، وبين التكنولوجيا المتقدمة والقدرة التصنيعية لكوريا الجنوبية، من شأنه أن يسهم في ظهور شركات عالمية رائدة في مجال الابتكار.
وكان مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع، أعلن اليوم الأحد، أن كبرى شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية والعالمية اتفقت على تنفيذ سلسلة من مشاريع التعاون بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليار دولار.
ونقلت يونهاب عن كبير المساعدين الرئاسيين لشؤون السياسات، كيم يونغ-بيوم، قوله في مؤتمر صحفي: إن المشاريع تشمل اتفاقاً طويل الأجل تقوم بموجبه مجموعة إس كيه الكورية الجنوبية بتوريد أشباه موصلات عالية الأداء بقيمة 750 مليار دولار إلى شركات تكنولوجيا عالمية، من بينها إنفيديا.
وأوضح كيم أن الشركات الكورية الجنوبية والعالمية، اتفقت أيضاً على السعي إلى الاستثمار المشترك في مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي، بسعة إجمالية تبلغ خمسة غيغاواط، وتضم مليوني وحدة معالجة رسومية.
وجرى التوصل إلى هذه الاتفاقات خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وضم رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية ونظراءهم من الشركات الكورية الجنوبية، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس كيه تشوي تيه-وون.
وكان رئيس كوريا الجنوبية أكد في 5 تموز الجاري، عزم بلاده الارتقاء بالتحالف مع الولايات المتحدة إلى مستوى جديد، وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.