رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى توسيع تعاون بلاده مع ‏الولايات ‏المتحدة ‏

واشنطن-سانا‏

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إلى توسيع ‏التعاون ‏بين بلاده والولايات المتحدة، ليشمل التكنولوجيا ‏والابتكار ‏والشركات الناشئة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأحد ‏عن ‏لي قوله، خلال اجتماع في مدينة سان فرانسيسكو ‏الأمريكية مع ‏مستثمرين في رأس المال الاستثماري من ‏وادي السيليكون: إن ‌‏”على كوريا الجنوبية والولايات ‏المتحدة توسيع نطاق تعاونهما ‏ليشمل التكنولوجيا ‏والابتكار والشركات الناشئة، بما يتجاوز ‏التحالف الأمني ‏طويل الأمد‎”.‎

وأوضح لي، أن الجمع بين القدرات الأمريكية في مجال ‏رأس ‏المال الاستثماري وشبكات الاستثمار العالمية، وبين ‏التكنولوجيا ‏المتقدمة والقدرة التصنيعية لكوريا الجنوبية، ‏من شأنه أن يسهم ‏في ظهور شركات عالمية رائدة في ‏مجال الابتكار‎.‎

وكان مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع، أعلن اليوم الأحد، أن ‏كبرى شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية والعالمية اتفقت ‏على تنفيذ سلسلة من مشاريع التعاون بقيمة إجمالية تبلغ 950 ‏مليار دولار.‏

ونقلت يونهاب عن كبير المساعدين الرئاسيين لشؤون ‏السياسات، كيم يونغ-بيوم، قوله في مؤتمر صحفي: إن المشاريع ‏تشمل اتفاقاً طويل الأجل تقوم بموجبه مجموعة إس كيه الكورية ‏الجنوبية بتوريد أشباه موصلات عالية الأداء بقيمة 750 مليار ‏دولار إلى شركات تكنولوجيا عالمية، من بينها إنفيديا.‏

وأوضح كيم أن الشركات الكورية الجنوبية والعالمية، اتفقت ‏أيضاً على السعي إلى الاستثمار المشترك في مراكز بيانات ‏ضخمة للذكاء الاصطناعي، بسعة إجمالية تبلغ خمسة غيغاواط، ‏وتضم مليوني وحدة معالجة رسومية.‏

وجرى التوصل إلى هذه الاتفاقات خلال اجتماع رفيع المستوى ‏عُقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وضم رؤساء ‏شركات التكنولوجيا العالمية ونظراءهم من الشركات الكورية ‏الجنوبية، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ ‏للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس ‏كيه تشوي تيه-وون.‏

وكان رئيس كوريا الجنوبية أكد في 5 تموز الجاري، ‏عزم بلاده ‏الارتقاء بالتحالف مع الولايات المتحدة إلى ‏مستوى جديد، ‏وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في ‏تحقيق السلام والازدهار ‏في شبه الجزيرة الكورية ‏والعالم‎.‎