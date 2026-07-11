غرام الذهب ينخفض 50 ليرة جديدة في السوق السورية‌

WSS0050 غرام الذهب ينخفض 50 ليرة جديدة في السوق السورية‌

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم السبت، بمقدار 50 ليرة ‏سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأول. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌15100 ليرة سورية جديدة للمبيع، ‏و14800 ليرة ‏للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12950 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و12650 ‏ليرة للشراء. ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4120 دولاراً. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من ‏شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في ‏المحافظات. ‏

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