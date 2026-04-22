الرئيس الشرع يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الدوحة-سانا

التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، في الدوحة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد الجانبان اجتماعاً، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعددٍ من المسؤولين من كلا البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الربط التجاري.

وجدد فخامة الرئيس تضامن سوريا مع دولة قطر والدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل التنسيق بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس أحمد الشرع في تدوينة عبر منصة “اكس”: أجريتُ لقاء أخوياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عكس عمق التفاهم بين بلدينا وفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لاسيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري، وجدّدتُ تضامن سوريا مع دولة قطر إزاء التهديدات التي تمس أمنها وسيادتها.