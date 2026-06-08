وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة الحسكة تبحثان استكمال دمج المخابز وتحسين الخدمات

الحسكة-سانا

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة، برئاسة مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، تنفيذ عملية دمج المخابز العامة والخاصة ضمن منظومة العمل الجديدة.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة الحسكة اليوم الإثنين، واقع قطاع المخابز في المحافظة ومراحل الدمج الجارية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية المقبلة وخطة العمل المرحلية اللازمة لضمان انسيابية عملية الدمج، ومعالجة التحديات القائمة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمخابز، بما يحقق استقرار إنتاج وتوزيع مادة الخبز في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد المشاركون أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية وتسريع وتيرة العمل، بما ينسجم مع توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير قطاع المخابز وتعزيز الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين أداء المؤسسات الخدمية والإنتاجية، من خلال تحديث البنية التشغيلية للمخابز ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية توفير مادة الخبز في مختلف المحافظات.