نادي الأسير الفلسطيني: تصاعد غير مسبوق في حملات اعتقال النساء بالضفة الغربية

ljorepo نادي الأسير الفلسطيني: تصاعد غير مسبوق في حملات اعتقال النساء بالضفة الغربية
مصدر الصورة_المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد حملات الاعتقال بحق النساء في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال تسجّل أرقاماً تضاهي تلك التي سُجِّلت خلال ذروة حرب الإبادة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن نادي الأسير قوله في بيان اليوم الإثنين: إنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو (95)، وذلك عقب اعتقال قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاث نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ومدينة جنين، ومخيم العين في نابلس، واعتقالها الأسبوع الماضي، أربع طالبات من جامعة بيرزيت، جرى نقلهن جميعاً إلى معتقل “المسكوبية”، إضافة إلى اعتقال فتاة من رام الله تعاني من إعاقة حركية.

وأوضح النادي أن الأسيرات يعانين من تصاعد عمليات القمع التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9500 أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وسط تردي أوضاعهم الإنسانية، وتزايد معاناتهم جراء تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم وفق تقارير حقوقية فلسطينية.

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