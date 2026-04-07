بريطانيا بذكرى مجزرة الكيماوي بدوما: سنعمل مع سوريا حتى تدمير البرنامج الكيماوي لنظام الأسد

photo 2026 04 07 14 17 53 بريطانيا بذكرى مجزرة الكيماوي بدوما: سنعمل مع سوريا حتى تدمير البرنامج الكيماوي لنظام الأسد

لندن-سانا

أكد وفد المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عزم بلاده على مواصلة العمل مع سوريا حتى تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية، العائد للنظام البائد بشكل كامل.

وقال الوفد في منشور على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “يصادف اليوم مرور ثماني سنوات على الهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام الأسد بغاز الكلورين في مدينة دوما، نحن نعرب عن احترامنا للضحايا، ونعيد التأكيد على التزامنا بضمان المساءلة، وبالقانون الدولي، وبالعمل المهم والحيوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وأضاف الوفد في بيانه: “إن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع سوريا لتدمير برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية بشكل نهائي وقابلٍ للتحقق”.

وكان تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، الصادر في الـ 27 من كانون الثاني 2023، أثبت مسؤولية النظام البائد بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيماوي باستخدام غاز الكلورين السام، الذي وقع في السابع من نيسان من عام 2018 وتسبب بمقتل 43 مدنياً، بينهم عشرة أطفال وخمس عشرة امرأة.

