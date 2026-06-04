المصرف التجاري السوري يدعو المشمولين بالمرسوم 70 إلى المبادرة بتسوية القروض المتعثرة

دمشق-سانا

دعا المصرف التجاري السوري المتعاملين المشمولين بأحكام المرسوم رقم /70/ لعام 2026، الخاص بتسوية القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة والمتعثرة قبل تاريخ الـ 18من آذار 2026، إلى مراجعة فروعه في مختلف المحافظات للاطلاع على تفاصيل المرسوم واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم الائتمانية وفق الأصول المعتمدة.



وأكد المصرف في منشور نشره اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، ضرورة المبادرة إلى تقديم طلبات التسوية ضمن المهل المحددة، للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي نص عليها المرسوم، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة القروض المتعثرة والتسهيلات الممنوحة للمقترضين.



وأشار المصرف إلى أن فروعه جاهزة لتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للمتعاملين الراغبين بالاستفادة من أحكام المرسوم، بما يضمن استكمال معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم /70/ لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة، متضمناً إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، إضافة إلى تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها 100 مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في المرسوم.