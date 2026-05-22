عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعربية من تركيا إلى العراق

الحسكة-سانا
 
شهد منفذ اليعربية الحدودي عبور شحنة ترانزيت جديدة قادمة من الأراضي التركية ومتجهة إلى العراق، في خطوة تعكس تنامي حركة النقل التجاري وعودة خطوط الترانزيت الدولية للعمل عبر الأراضي السورية بعد سنوات من التوقف.
 

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عبور الشحنة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حركة التبادل التجاري الإقليمي وتنشيط مسارات النقل البري، بما يسهم في دعم حركة العبور والشحن بين دول المنطقة، ويؤكد أهمية منفذ اليعربية كمحور حيوي في حركة الترانزيت الإقليمية.

 
ويشهد المنفذ أيضاً خلال الفترة الحالية حركة تجارية نشطة ومتزايدة، سواء على صعيد عبور الشاحنات ترانزيت أو حركة التبادل التجاري وكذلك حركة المسافرين، بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية والخدمية التي تُنفذ لتسهيل عمليات الدخول والخروج وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية واللوجستية.
 
وتواصل الكوادر العاملة في المنفذ جهودها لضمان انسيابية الحركة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات النقل والتجار والمسافرين، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة الاقتصادية وحركة النقل عبر الأراضي السورية.

