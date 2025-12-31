إدارة الحج والعمرة توقع عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج السوريين بالسعودية لموسم الحج المقبل

photo 2025 12 30 22 51 40 إدارة الحج والعمرة توقع عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج السوريين بالسعودية لموسم الحج المقبل

الرياض-سانا

وقّعت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج في المملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ/2026م، وذلك التزاماً بالخطة التشغيلية لإدارة الحج والعمرة، وانسجاماً مع خطة السعودية لهذا الموسم.

photo 2025 12 30 22 51 47 إدارة الحج والعمرة توقع عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج السوريين بالسعودية لموسم الحج المقبل

وذكرت إدارة الحج والعمرة عبر قناتها على التلغرام أنها وقعت في مكة المكرمة عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج لهذا الموسم، موضحةً أنها راعت في اختيارها جملةً من المعايير الفنية والتنظيمية التي تضمن جودة الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، وتسهم في تيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

وأشارت إدارة الحج والعمرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة النقل المختصة بنقل الحجاج بين المدن وإلى المشاعر المقدسة، باستخدام أحدث الحافلات المجهّزة وفق أعلى معايير السلامة.

photo 2025 12 30 22 51 44 إدارة الحج والعمرة توقع عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج السوريين بالسعودية لموسم الحج المقبل

وكانت مديرية الحج والعمرة أعلنت في الـ 24 من الشهر الجاري، نتائج قرعة الحج السوري للمواطنين المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026 م.

يُذكر أنه في موسم الحج الماضي لعام 1446هـ، أدى ما يقارب 22,500 حاجاً سورياً مناسك الحج بيسر وأمان، وذلك بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث توّجت البعثة السورية بجائزة “التميز في التواصل” من وزارة الحج السعودية.

