إدارة الحج والعمرة توقع عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج السوريين بالسعودية لموسم الحج المقبل

الرياض-سانا

وقّعت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج في المملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ/2026م، وذلك التزاماً بالخطة التشغيلية لإدارة الحج والعمرة، وانسجاماً مع خطة السعودية لهذا الموسم.

وذكرت إدارة الحج والعمرة عبر قناتها على التلغرام أنها وقعت في مكة المكرمة عقود شركات تقديم الخدمات للحجاج لهذا الموسم، موضحةً أنها راعت في اختيارها جملةً من المعايير الفنية والتنظيمية التي تضمن جودة الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، وتسهم في تيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

وأشارت إدارة الحج والعمرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة النقل المختصة بنقل الحجاج بين المدن وإلى المشاعر المقدسة، باستخدام أحدث الحافلات المجهّزة وفق أعلى معايير السلامة.

وكانت مديرية الحج والعمرة أعلنت في الـ 24 من الشهر الجاري، نتائج قرعة الحج السوري للمواطنين المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026 م.

يُذكر أنه في موسم الحج الماضي لعام 1446هـ، أدى ما يقارب 22,500 حاجاً سورياً مناسك الحج بيسر وأمان، وذلك بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث توّجت البعثة السورية بجائزة “التميز في التواصل” من وزارة الحج السعودية.