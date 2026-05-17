باراك: سوريا حققت تقدماً ملحوظاً والمرحلة المقبلة تحمل فرصاً واسعة

دمشق-سانا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن التقدم الذي تحقق في سوريا خلال الفترة الماضية كان ملحوظاً، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة من شأنها تحقيق “تقدم هائل للشعب السوري واستقرار دائم”.

وقال باراك في تغريدة على منصة إكس اليوم الأحد: “فتح اللقاء التاريخي مع الرئيس أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية، فصلاً جديداً، حيث أُعلن رفع العقوبات لإعطاء سوريا فرصة للعظمة”.. وأنها “خطوة جريئة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة”.

وأضاف: “لقد كان التقدم المحرز ملحوظاً، وتبشر الفرص المستقبلية بتقدم هائل للشعب السوري واستقرار دائم.. أصبحت سوريا الآن مختبراً لتحالف إقليمي جديد يجمع بين الدبلوماسية والتكامل والأمل للمنطقة بأسرها”.

ولفت باراك إلى أن هذا المسار يأتي في ظل قيادة الرئيس الشرع، وبفضل الجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن لقاء تاريخي بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء خارجية السعودية وسوريا والولايات المتحدة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب بحث سبل الشراكة السورية–الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.