الرئيس الشرع يصدر 3 مراسيم بتعيين رئيس للهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومعاونين له

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (264) لعام 2025، القاضي بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير.

وأصدر الرئيس الشرع المرسوم (265) لعام 2025، القاضي بتعيين خالد محمد البراد معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم (266) لعام 2025، القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.

وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (244) لعام 2025 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

