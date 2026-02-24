سوريا وأوكرانيا تبحثان التعاون في مجال مكافحة الألغام والذخائر غير المنفجرة

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع وفد أوكراني برئاسة مدير المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب ومعاون وزير الاقتصاد والزراعة الأوكراني، إيغر بيزكار أفاينيي، آفاق التعاون المشترك، في مجال مكافحة الألغام، وإزالة الذخائر غير المنفجرة في سوريا.

واستعرض الجانبان، خلال اجتماعٍ تشاوري، عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الثلاثاء، سبل وآليات تعزيز قدرات المركز الوطني لمكافحة الألغام في الوزارة، من خلال الاستفادة من التجربة الأوكرانية خلال الحرب، وخاصة في الجوانب التقنية، والدعم اللوجستي، والهيكلية الإدارية للمركز، وتبادل الخبرات.

ولفت الوزير الصالح خلال الاجتماع، إلى التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه سوريا، وخاصة أن مشاريع إعادة الإعمار لا يمكن أن تبدأ إلا بعد الانتهاء من إجراءات مسح المناطق التي يوجد بها ألغام غير منفجرة في سوريا، وإزالتها بشكل كامل، حرصاً على حماية المواطنين، وضمان سلامتهم، وهي على سلم أولويات الوزارة.

وتعمل الوزارة، وفقاً للوزير الصالح، على وضع خريطة لتلبية الاحتياجات الوطنية، تتضمن تطوير الهيكلية الإدارية للمركز الوطني لمكافحة الألغام، وتدريب فرق الوزارة على أحدث التقنيات المتطورة، وإعداد المعايير الوطنية، والبروتوكولات المتعلقة بعمل الجهات المعنية، والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن، مبيناً أن الاجتماع اليوم هو للاستفادة من خبرات الجانب الأوكراني، كون أوكرانيا حصلت على المركز الأول في مجال إزالة الألغام.

أوكرانيا: مستعدون لتقديم الدعم لسوريا

من جانبه، أبدى بيزكار أفاينيي، استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا، وللمركز الوطني لمكافحة الألغام، لتحقيق هدفين أولهما المساهمة في إنقاذ أرواح المدنيين من خلال تطهير المناطق من الألغام، وثانيهما تحقيق التنمية الاقتصادية عبر إقامة مشاريع استثمارية في تلك المناطق.

وأشار مدير المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب، إلى وجود خطة عمل من أجل دعم نشاطات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وخاصة بشأن تحديث البيئة التشريعية والقانونية والإدارية للمركز، لتكون أكثر مرونة، والتعامل مع المنظمات الدولية، والجهات الأخرى المعنية في هذا الجانب.

وتأتي هذه المباحثات، متابعة للمحادثات التي أجراها الوزير الصالح مع الجانب الأوكراني، خلال مشاركته في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في العاصمة الأوكرانية كييف، أواخر العام الماضي، حيث تم التطرق لسبل الاستفادة من الخبرة الأوكرانية المتقدمة في تقنيات نزع الألغام والمسح التكنولوجي، ونقل هذه التجارب إلى سوريا لدعم عمل المركز الوطني لمكافحة الألغام، وتمكين إعادة تأهيل الأراضي الزراعية.

وضم الوفد الأوكراني، رئيسة قسم التعاون الدولي والتنسيق بين المؤسسات في إدارة شؤون إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ليليا موسول، والخبير في الوزارة الأوكرانية إيغر بوليشوك، والسفير الأوكراني فوق العادة لدى لبنان رومان هوياينوف، والسكرتير الأول في السفارة إيغر بارتوشاك.