مجلس المصدرين السوريين: توافق سوري–تركي على خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي وزيادة الصادرات

دمشق-سانا

أوضح رئيس مجلس المصدرين السوريين عبد القادر طحان أن المباحثات التي جرت مع مجلس المصدرين الأتراك، خلال زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى إسطنبول، الأسبوع الماضي، أفضت إلى توافق استراتيجي للانتقال من مرحلة التنسيق إلى مسار تنفيذي عملي، يحقق تكاملاً اقتصادياً بين البلدين.

وأكد طحان في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المباحثات كانت فرصة لبحث تحويل تركيا إلى منصة عبور للصادرات السورية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال نموذج تكامل تصديري، يعزز حضور المنتجات السورية خارجياً.

وبيّن طحان أن الجانبين اتفقا على تحديد نقاط اتصال رسمية، وعقد اجتماع فني خلال أسابيع، بالتوازي مع استكمال التفاوض على اتفاقية المواصفات والجودة تمهيداً لتوقيعها قريباً، بما يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري.

وأشار رئيس مجلس المصدرين إلى أن اللقاءات تناولت إعداد قائمة مشاريع صناعية مشتركة، وتسهيل تنقل رجال الأعمال من البلدين، وجذب استثمارات صناعية تركية إلى سوريا، إضافة إلى العمل على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، ومواءمة المواصفات القياسية لتقليل العوائق الفنية.

كما جرى التوافق وفق طحان، على تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات التركية إلى السوق السورية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويستهدف هذا التوجه عدداً من القطاعات ذات الأولوية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية، وقطاع النسيج، إضافة إلى الصناعات التحويلية، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة القطاع الصناعي في سوريا، وتحسين قدرته التنافسية.

وكان وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، شارك الأسبوع الماضي في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية–التركية المشتركة (JETCO) الذي عقد في إسطنبول.