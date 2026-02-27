المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: عملية التبادل في السويداء خطوة نحو الاستقرار

نيويورك-سانا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن عملية تبادل الموقوفين والأسرى التي جرت في محافظة السويداء تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار.

وأوضح باراك في تدوينة على منصة إكس اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أسهمت في تيسير العملية التي نُفذت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أنها تمت “بسلاسة وتنظيم عالٍ”، وقال: “عائلاتٌ التأمت من جديد… خطوةٌ بعيداً عن الانتقام، وخطوةٌ نحو الاستقرار”.

وفي إطار حرص الدولة السورية على صون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في السويداء، أُنجزت أمس الخميس عملية تبادل شملت 61 موقوفاً من السويداء، و25 أسيراً محتجزين لدى ما يسمى بميليشيا “الحرس الوطني”، وذلك بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر.