علبي أمام الجمعية العامة: العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا الأساس لبناء سوريا الجديدة

نيويورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن العدالة الانتقالية، وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق السوريين، يشكّلان الأساس لبناء سوريا الجديدة.

وذكرت البعثة السورية في الأمم المتحدة أن علبي شدّد في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على التزام الدولة السورية ومؤسساتها المختصة بمسارٍ منظم لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي، والآليات الدولية لدعم هذا المسار بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وأدان علبي في كلمته، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية وحقوق السوريين والسوريات، معتبراً أن وقف هذه الانتهاكات، ودعم مسار العدالة الانتقالية، يشكّلان مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.

وكان علبي، أكد خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا في الـ 18 من آذار الماضي، أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تضحيات السوريين وقيم ثورتهم، وتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.